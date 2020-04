HEMA neemt maatregelen: 'Voortbestaan in gevaar'

Winkelketen HEMA wordt hard geraakt door de coronacrisis en betaalt daarom z'n huurbazen de helft minder huur over april en mei. Ook van het personeel wordt een offer gevraagd. De jaarlijkse beoordelingsgesprekken zijn uitgesteld waardoor medewerkers pas later in het jaar hun loon op basis van hun prestaties zien stijgen.

"Het voortbestaan van onze onderneming komt in gevaar", schrijft topman Tjeerd Jegen aan de eigenaren van de HEMA-winkelpanden. "Dit kan enkel worden voorkomen of afgeremd indien wij lastenverlichtingen zoeken waar mogelijk bij onze belangrijkste zakelijke relaties." De brief is in handen van het FD.

Vanwege de coronamaatregelen zijn alle winkels buiten Nederland gesloten. In de Nederlandse winkels is het veel rustiger. De omzet zou met een derde zijn teruggelopen.

Schuldenberg

De winkelketen is al jaren een zwakke broeder in de Nederlandse winkelstraten. Sinds 2013 wordt er ieder jaar verlies geleden en het concern kampt met een enorme schuldenberg van meer dan 750 miljoen euro. "Als één winkelbedrijf de coronacrisis niet kan gebruiken, dan is het HEMA wel", zegt CNV-bestuurder Martijn den Heijer. "Ze hadden net de weg naar boven ingezet. Ik kan me goed voorstellen dat de top zich zorgen maakt."

Het concern maakt gebruik van de regeling van de Nederlandse overheid om compensatie te krijgen voor loon van de medewerkers. Daarmee is niet alle pijn weggenomen. Door te snijden in de huren probeert het concern de pijn te verzachten.

Sinds anderhalf jaar heeft het winkelbedrijf een nieuwe eigenaar: Marcel Boekhoorn. Hij wil van HEMA een internationaal merk maken en beloofde meer te investeren in het concern.