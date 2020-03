Vader gezinsdrama Etten-Leur aangehouden

De politie heeft de vader opgepakt van de familie uit Etten-Leur, waarvan zaterdag vier leden dood werden aangetroffen in hun woning. Dat waren de moeder, twee kinderen en een oma.

De politie heeft op Twitter bekendgemaakt dat de 33-jarige man is aangehouden in zijn woonplaats Etten-Leur. Meer informatie is nog niet vrijgegeven.

De politie zei zondag dat er mogelijk sprake is van een misdrijf. De vader werd als verdachte beschouwd. "We willen weten wat zijn rol is, en daarom moeten wij hem zo snel mogelijk spreken", zei een woordvoerder. "Daarnaast maken we ons zorgen om zijn welzijn."

Om de opsporing te vergemakkelijken, maakte de politie zijn naam bekend en werden foto's van hem verspreid.