Vier doden in huis Etten-Leur

In een woning in Etten-Leur zijn vier doden gevonden, vermoedelijk de bewoners. Volgens de politie is er mogelijk sprake van misdrijf.

Agenten vonden de slachtoffers aan het begin van de avond. De recherche is in het huis bezig met onderzoek.

De voorzitter van politievakbond ACP in Zeeland-West Brabant twitterde dat het gaat om een "vreselijk incident". Hij zegt dat er interne hulp is ingeschakeld voor de zorg voor betrokken politiemensen.

De burgemeester van Etten-Leur noemt het afschuwelijk nieuws: