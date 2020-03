Extra beveiliging bij Singer Laren na diefstal Van Gogh

Museum Singer in Laren wordt extra beveiligd na de inbraak van gisternacht, waarbij een schilderij van Vincent van Gogh is gestolen. Het museum zegt dat de beveiliging was afgestemd met deskundigen en verzekeraars, maar dat het ook lessen wil trekken uit de diefstal. Welke maatregelen concreet zijn genomen, is niet bekendgemaakt.

Het politieonderzoek naar de inbraak is in volle gang. Het ontvreemde doek, Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar uit 1884, is gisteren al op internationale opsporingslijsten geplaatst. Singer had het schilderij in bruikleen van het Groninger Museum.