Werk van Vincent van Gogh gestolen uit museum Singer Laren

Bij de inbraak in het Singer-museum in Laren is vannacht een schilderij van Vincent van Gogh gestolen. Dat heeft het museum bekendgemaakt.

Het gaat om het doek Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar uit 1884. Het werk was in bruikleen van het Groninger Museum, dat alleen deze Van Gogh in de collectie had. Het is het enige schilderij dat de dieven vannacht in Laren hebben meegenomen.

De inbrekers kwamen rond 03.15 uur binnen door onder meer de glazen voordeur te forceren. Het inbraakalarm ging af, maar de daders waren al weg toen de politie aankwam.

Volgens Singer Laren is de beveiliging "geheel volgens protocol" verlopen. "We hebben dat goed afgestemd met onze verzekeringsexperts, maar uiteraard kunnen we hier iets van leren," zegt algemeen directeur Evert van Os.

Museumdirecteur Jan Rudolph de Lorm is naar eigen zeggen "geschokt en ongelooflijk pissig":