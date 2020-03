Inbraak bij museum Singer Laren

In het museum Singer Laren is vannacht ingebroken. De politie kan nog niet zeggen of de inbrekers iets hebben gestolen. Het museum geeft vanmiddag om 15.00 uur een persconferentie, schrijft NH Nieuws.

Het museum is op dit moment gesloten vanwege het coronavirus. De inbrekers kwamen rond 03.15 uur binnen door onder meer de glazen voordeur te forceren. Volgens ooggetuigen is ook een deur in het museum kapot.