Gevangenispersoneel Sittard verdenkt elkaar van smokkel

Medewerkers van de gevangenis in Sittard verdenken elkaar van het smokkelen van drugs en telefoons. Dat schrijft 1Limburg, op basis van documenten van de Dienst Justitiële Inrichtingen die de omroep heeft ingezien.

De gevangenis in Sittard kampt al tijden met problemen met smokkelwaar. Zo werd ontdekt dat de gevangeniswinkel werd gebruikt om gedetineerden van drugs te voorzien.

Er werden maatregelen genomen, zoals het ophangen van meer camera's, het fouilleren van gedetineerden en het dagelijks inspecteren van cellen. Ook worden er urinecontroles gedaan, is er geïnvesteerd in gsm-detectieapparatuur en is de toegangsprocedure aangescherpt.

Wantrouwen gegroeid

Desondanks wordt er nog altijd veel gehandeld en gesmokkeld. Het onderlinge wantrouwen tussen medewerkers is gegroeid, onder meer doordat er telefoons zijn gevonden die te groot zijn om door bezoekers naar binnen kunnen worden gesmokkeld.

Ook verdenkt het gevangenispersoneel advocaten van smokkel. "Wat een onzin", zegt advocaat Sjoerd van Berge Henegouwen, die veel cliënten in de Sittardse gevangenis heeft. "Ik kan je vertellen dat advocaten net zo goed gecontroleerd worden als bezoekers. Ook ik moet piepvrij door het detectiepoortje en al mijn spullen gaan door de x-ray."

Een woordvoerder van de gevangenis bevestigt dat. "Bezoek en personeel doorlopen de detectieprocedure en er vinden regelmatig uitgebreide controles plaats voor bezoek en personeel, gericht op tassen en kleding. Er zijn geen aanwijzingen dat personeel of advocaten spullen naar binnen smokkelen."

Woeilige periode

De Sittardse gevangenis heeft een woelige periode achter de rug. In april stak een gevangene een andere gevangene met een schaar en in diezelfde maand was er een grote vechtpartij.

Drie gedetineerden verdwenen in september toen ze een programma buiten de gevangenismuren volgden. Een van hen is vermoedelijk in Roemenië. In november werden drie Sittardse cipiers op non-actief gezet, omdat ze vermoedelijk valse verklaringen aflegden om een gevangene in de isoleercel te kunnen plaatsen.