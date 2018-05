Gevangeniswinkel leverde drugs, pakket met pillen onderschept

De winkel in de gevangenis Sittard is door gevangenen gebruikt om andere gedetineerden van drugs en een mobiele telefoon te voorzien. Dat blijkt uit een zogeheten 'incidentenlijst' van de Limburgse instelling.

Twee maanden geleden werd een pakket met tientallen xtc-pillen, blokjes hasj en een mobiele telefoon onderschept. Die zaken zaten verborgen in een krat met boodschappen. Het viel een bewaker op dat de box niet goed was verzegeld. Bij controle ervan stuitte de bewaker op de illegale spullen.

Foute lading

Gevangen die zich goed gedragen, mogen aan het werk in de winkel in de gevangenis. Zo'n vijf mensen mogen deze 'plusbaan' doen in een afgesloten deel van de inrichting. Ze maken de kratten schoon, beheren de opslag of vullen de boxen aan de hand van ingeleverde boodschappenlijstjes van medegevangenen.

De kratten worden samengesteld voor mensen in de gevangenissen van Sittard, Middelburg en Arnhem. De 'foute' lading was bedoeld voor Zeeland.

Hoe de smokkelwaar in de krat is terechtgekomen, weet de instelling nog niet. Ook niet wanneer. Daar wordt onderzoek naar gedaan.

De gevangenis Sittard heeft maatregelen genomen, schrijft 1Limburg. Zo hangen er nu camera's in het afgesloten winkelgedeelte. De gevangenen die er werken hebben niet langer altijd dezelfde dienst op dezelfde dag. Dat maakt het 'bestellen' en distribueren van de smokkelwaar lastiger.