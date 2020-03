Coronavragen: wie belanden op de IC en is Brabant nog het epicentrum?

Ruim een maand nadat de eerste coronabesmetting in Nederland is vastgesteld wordt steeds meer duidelijk over hoe gevaarlijk het coronavirus is - en wie door het virus in het ziekenhuis en zelfs op de intensive care belandt. Ook klinkt de oproep om te kijken naar de langetermijngevolgen van de coronamaatregelen voor de volksgezondheid. Nieuwe inzichten in vijf vragen:

Wat valt op bij ziekenhuisopnames?

Leeftijd: tot vanochtend waren er 3990 coronapatiënten opgenomen (geweest) in Nederlandse ziekenhuizen. 74,3 procent van die patiënten was volgens het RIVM (.pdf) ouder dan 60 jaar, slechts 4,6 procent was jonger dan 40. De ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt, covid-19, leidt dus vooral bij oudere patiënten tot problemen. Zeker 59 procent had een onderliggende aandoening.