RIVM start corona-onderzoek onder gezinnen

Het RIVM is vandaag een corona-onderzoek gestart onder gezinnen met kinderen. Doel is om meer te weten te komen over het verloop van de ziekte en het herstel. Het onderzoek komt in de plaats van een eerder aangekondigd onderzoek onder Brabantse schoolkinderen.

Het RIVM wil honderd Covid-19 patiënten en hun gezinnen volgen, verdeeld over het land. Zo snel mogelijk na diagnose van de patiënt wordt een huisbezoek afgelegd, waarbij bloed, neus- en keelmonsters worden verzameld. De patiënt en zijn gezinsleden houden vervolgens een maand lang hun klachten bij in een dagboekje.

Wordt een gezinslid ziek, dan wordt via monsterafname gekeken of hij of zij ook het coronavirus heeft. Het hele gezin wordt sowieso na het huisbezoek nog tweemaal bemonsterd: na twee tot drie weken en nog een keer vier tot zes weken na het begin van het onderzoek.

Eerste huisbezoeken

Vandaag zijn de eerste huisbezoeken afgelegd. De focus ligt op gezinnen met kinderen, om ook te kunnen onderzoeken hoe groot de rol van kinderen is bij de verspreiding van het coronavirus.

Het onderzoek moet verder antwoord geven op vragen als: hoe verloopt de ziekte, hoeveel gezinsleden worden besmet, hoeveel worden er daadwerkelijk ziek, wat is het tijdsverloop van de klachten en hoe is de opbouw van afweer, zowel voor gezinsleden mét als zónder klachten?

De eerste resultaten komen naar verwachting op zijn vroegst zes weken nadat alle honderd gezinnen het eerste huisbezoek hebben gehad.