NAVO verwelkomt Noord-Macedonië als dertigste lid

Op het hoofdkwartier van de NAVO in Brussel is Noord-Macedonië met een ceremonie binnengehaald als dertigste lid. Terwijl het volkslied klonk, werd de vlag van de republiek gehesen bij die van de andere lidstaten.

Noord-Macedonië hoort nu bij de NAVO-familie, zei secretaris-generaal Stoltenberg in zijn welkomstwoord. De vertegenwoordiger van Noord-Macedonië die bij de ceremonie aanwezig was zei: "Eindelijk zijn we met onze bondgenoten." Vanwege het coronavirus was er geen publiek aanwezig.

Het is voor het eerst in drie jaar dat een land wordt toegevoegd aan de NAVO. In 2017 werd Montenegro het 29ste lid van het bondgenootschap.

De toetreding van Noord-Macedonië werd jarenlang geblokkeerd door NAVO-lid Griekenland, toen het land nog Macedonië heette. De Grieken eisten een nieuwe naam voor het land omdat een provincie in Griekenland ook Macedonië heet.

In februari vorig jaar werd de naam officieel veranderd naar Republiek Noord-Macedonië. Als voorschot op het lidmaatschap werd toen bij het regeringsgebouw in Skopje de NAVO-vlag gehesen.

Ook onderhandelingen met Europese Unie

Door de naamswijziging hoopt Noord-Macedonië ook te kunnen toetreden tot de Europese Unie. De EU-buitenlandministers besloten vorige week dat de onderhandelingen met Noord-Macedonië en Albanië over een EU-lidmaatschap mogen beginnen.

Met name Nederland en Frankrijk waren daar lange tijd op tegen. Nederland vond dat de landen meer moesten doen aan de bestrijding van corruptie en garanties moesten geven over de onafhankelijkheid van de rechtspraak. Na verscherping van de toetredingsregels ging het kabinet alsnog akkoord.