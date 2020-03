IC-arts Gommers: binnen een week 2400 bedden gereed

Het is de bedoeling dat binnen een week 2400 bedden op de intensive care beschikbaar zijn. Dat zegt Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, tegen de NOS. Op dit moment is er op IC's in Nederland plaats voor ongeveer 1100 coronapatiënten en zo'n 500 niet-coronapatiënten.

Aan ziekenhuizen is gevraagd om het aantal IC-bedden maximaal op te schalen. "Iedereen is daar keihard mee bezig." Gommers benadrukt dat er naast apparaten ook voldoende personeel moet zijn. Er wordt "ontiegelijk veel" van personeel gevraagd, zegt hij.

Nog geen fase 3

Gommers vindt het moeilijk te zeggen of de toename voldoende is. "Dat zien we na het bereiken van de 2400 bedden. Als we meer nodig hebben, belanden we misschien in fase 3."

In die fase worden geen nieuwe patiënten opgenomen die weinig kans hebben om te overleven en een korte levensverwachting hebben. Gommers verwacht niet dat dat deze week al gebeurt.

RIVM somber

Gisteren zei hoofdmodelleur Jacco Wallinga van het RIVM dat het effect van de kabinetsmaatregelen minder groot is dan verwacht. Hij sprak over 2500 coronapatiënten over twee weken "in het meest waarschijnlijke scenario". Vorige week gold dat aantal nog als het sombere scenario van het RIVM.

Volgens de laatste cijfers (van 14.00 uur) van de stichting NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie) liggen er 1052 coronapatienten op de IC. Die cijfers liggen ongeveer een dag achter.

In totaal zijn 1200 patiënten opgenomen geweest op de intensive care, van wie er 140 zijn overleden. 19 IC-patiënten zijn uit het ziekenhuis ontslagen, meldt Gommers. Zij moeten nog wel revalideren.