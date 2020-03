Veel patiënten op IC met overgewicht, 'maar ga nu niet te streng diëten'

"Natuurlijk is het goed om obesitas op te lossen, maar dat is niet in een dag gebeurd. Dan moet je langdurig je eet- en leefpatroon veranderen, en dat is niet makkelijk in zo'n quarantaineperiode. Ook moet de oorzaak van de obesitas worden aangepakt. Dat kan bijvoorbeeld stress of slaaptekort zijn." Volgens Van Rossum moeten mensen met obesitas vooral voorkomen dat ze besmet raken met het virus.

Veel verontruste berichten van mensen met overgewicht krijgt Van Rossum overigens niet, maar dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat de zorg voor obesitaspatiënten wordt gezien als chronische zorg en momenteel op een lager pitje staat. De spreekuren zijn bijvoorbeeld alleen nog telefonisch.

Van Rossum vindt het belangrijk dat mensen die nu thuiszitten en stress ervaren, omdat ze bijvoorbeeld niet zeker weten of ze hun baan zullen behouden, wel gezond blijven leven. "Mensen grijpen dan eerder naar snacks of alcohol, maar troost jezelf vooral met een gezonde levensstijl en voorkom dat je kilo's verder toenemen. Dit staat overigens los van de huidige obesitaspatiënten, want dat probleem hadden we al eerder aan moeten pakken om de huidige complicaties op te vangen."