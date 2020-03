Philips topman: 'Nederland bestelde beademingsapparaten twee weken geleden'

Nederland trok twee weken geleden aan de bel bij Philips voor beademingsapparaten, vertelde Philips-topman Frans van Houten in televisieprogramma Op1. Hij ging niet in op de vraag of dat aan de late kant was. "Ik denk dat heel de wereld niet scherp genoeg naar China heeft gekeken. Men dacht dat het wel mee zou vallen." In China zijn begin dit jaar veel beademingsapparaten geleverd. Daarna volgde een grote vraag uit Italië. "En toen was de voorraad op."

De Nederlandse overheid heeft bestellingen voor beademingsapparaten bij verschillende bedrijven uitstaan. Zaterdag heeft Philips er 100 geleverd. In totaal zijn er 1000 bij het bedrijf besteld. "De anderen komen zo snel mogelijk. Dat hangt af van hoe snel we kunnen produceren." Het bedrijf probeert de productie nu flink op te schroeven. "Normaal zouden we daar een jaar over doen. Nu proberen dat in weken te doen."

Meer plaatsen op IC

Beademingsapparaten zijn van cruciaal belang bij de uitbreiding van het aantal intensivecarebedden in Nederland. Coronapatiënten die daar belanden moeten soms wekenlang beademd worden. Er moeten nu nodig meer plaatsen op de intensive care gecreëerd worden.

"In het meest waarschijnlijke scenario liggen er half april 2500 coronapatienten op de intensive care", zei Jacco Wallinga van het RIVM gisteren. Vorige week gold dat aantal nog als het sombere scenario van het RIVM. Wallinga hoopte toen dat er maximaal 1000 bedden nodig zouden zijn begin april. Maar dat aantal is gisteren al bereikt.