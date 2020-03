Zorgen bij Philips: neemt de VS 'Europese' beademingsapparatuur in beslag?

Philips schroeft de komende weken de productie van beademingsapparatuur in de Verenigde Staten op, maar het is onzeker of die apparaten ook aan Europese landen zoals Nederland kan worden geleverd. De Amerikaanse president Trump heeft een wet uit 1950 van stal gehaald die hem het recht geeft de apparatuur in eigen land te houden, de Defense Production Act.

"We zijn bezorgd", zegt Steve Klink, woordvoerder van Philips. "We zien dingen die een paar weken geleden ondenkbaar waren. We zijn in gesprek met de VS en hopen dat we er samen uit kunnen komen."

De wet maakt het mogelijk om in Amerika geproduceerde medische apparatuur te vorderen. Philips kondigde zondag aan de productie in de VS de komende twee maanden te verdubbelen. De apparaten die uit de Amerikaanse fabrieken komen zijn bestemd voor landen over de hele wereld. "Het verhogen van de productie helpt alleen als alle landen om ons heen meewerken. Je ziet dat meer landen beschermende maatregelen overwegen, ook landen waar toeleveranciers zitten voor de medische apparatuur."

Puzzel

Trump haalde de wet vorige week van stal, maar heeft hem vooralsnog niet in de praktijk ingezet. De afgelopen dagen hebben bedrijven ervoor gepleit om de wet niet toe te passen.

Mocht de apparatuur gewoon aan andere landen kunnen worden verkocht, dan is het voor Philips nog een hele puzzel om te bepalen wie de beademingsapparatuur krijgt. Landen bestellen veel meer hoeveelheden dan op dit moment kunnen worden geleverd. "We willen de apparatuur zo eerlijk mogelijk verdelen", zegt Philips-woordvoerder Klink. "Leidend daarbij is waar de meeste corona-gevallen zijn. Bestellen twee zwaar getroffen landen ieder honderd stuks en we hebben er maar honderd, dan krijgt elk land er vijftig."

In het derde kwartaal van dit jaar moet de productie verviervoudigd zijn, zo is nu het plan.