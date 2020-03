'Tunahan Kuzu moest weg om relatie met medewerkster Denk'

Partijleider Tunahan Kuzu van Denk, die vorige week onverwachts zijn vertrek uit de politiek aankondigde, deed dat omdat hij wordt achtervolgd door een inmiddels beëindigde relatie met een medewerkster van zijn partij, meldt HP/De Tijd.

Dat blad beschikt over een schriftelijke verklaring van de vrouw, waarin ze vermeldt dat na afloop van de verhouding een incident plaatsvond waarbij de gehuwde Kuzu zich 'grensoverschrijdend' heeft gedragen.

De vrouw informeerde de huidige partijleider Farid Azarkan over het voorval. Die zou zich geschokt hebben getoond en haar hebben gezegd dat hij over de consequenties wilde nadenken, maar vervolgens niets meer hebben laten horen.

Daarop nam de vrouw Kamervoorzitter Arib in vertrouwen, die haar adviseerde om aangifte te doen. Daartoe was zij niet bereid, blijkt uit een e-mail van Arib die ook in bezit is van HP/De Tijd. Een woordvoerder van Arib bevestigt dat dat gesprek heeft plaatsgevonden, maar wil niet op de zaak ingaan.

WhatsApp-gesprek

Vervolgens besloot de vrouw om de kwestie te laten rusten, omdat ze opzag tegen de gevolgen die openbaarmaking kon hebben voor haar leven. Ze vond elders een baan, maar enkele weken geleden zocht partijvoorzitter Öztürk via via contact met haar. Hij bleek van plan om Kuzu met de affaire te confronteren, samen met de oud-CDA'er Ayhan Tonca, die vorig jaar lijsttrekker was voor Denk bij de Europese Verkiezingen.

De vrouw wilde hier niet aan meewerken en blijkens een WhatsApp-gesprek heeft zij Öztürk dat ook duidelijk gemaakt, maar die reageerde niet op haar berichten en heeft Kuzu toch gesproken, zegt zij. Enkele dagen later maakte Kuzu zijn vertrek bekend.

Denk wil tegenover de NOS geen commentaar geven en verwijst naar de reactie van Kuzu in HP/De Tijd.