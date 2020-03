Paus spreekt speciaal urbi et orbi uit

Toen de paus in 2015 het Ministerie voor Communicatie in het leven riep, had hij nooit kunnen bevroeden hoe essentieel dit onderdeel van de Curie zou worden voor het contact met gelovigen en niet-gelovigen. Tot dan toe opereerden de verschillende uitingen van het Vaticaan min of meer los van elkaar. Van de krant L'Osservatore Romano tot Radio Vaticana en de Vaticaanse televisie: het waren allemaal eilandjes.

Inmiddels is de communicatie-afdeling een gestroomlijnde mediamachine geworden. Met een meertalige website, een Vaticaans YouTube-kanaal, Twitter-accounts in negen talen en nog veel meer. Zo wordt bijvoorbeeld iedere ochtend de mis die Franciscus opdraagt in de kapel van zijn woning Casa Santa Marta via een livestream uitgezonden. Tegelijkertijd is de mis nu ook te zien op de eerste zender van de Italiaanse publieke omroep RAI.