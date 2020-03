Turkije haalt migranten weg uit Turks-Grieks niemandsland om coronavirus

Migranten die bivakkeerden aan de grens tussen Turkije en Griekenland zijn daar door Turkije weggehaald uit angst dat ze besmet raken met het coronavirus. De Turkse minister van Binnenlandse Zaken Soylu zegt dat er een kleine 6000 mensen naar andere locaties zijn gebracht om verspreiding van het virus tegen te gaan.

Het officiële persbureau Anadolu zegt dat ze met bussen naar hotels zijn vervoerd, waar ze twee weken in quarantaine moeten blijven. Daarna zullen ze naar andere regio's in Turkije worden gebracht. Verslaggevers bij de grens zeggen dat autoriteiten de kampen bij de grens hebben gedesinfecteerd nadat de migranten waren vertrokken.

Sinds eind februari zijn tienduizenden mensen naar het grensgebied gekomen. Turkije zette toen de grens naar Griekenland open en duizenden mensen probeerden de EU-lidstaat binnen te komen. Dat leidde tot dagenlange botsingen met de Griekse grensbewaking, waarbij over en weer veel geweld werd gebruikt.

Minister Soylu zegt wel dat het Turkse standpunt niet is veranderd en dat als de corona-epidemie voorbij is, de migranten dan weer de grens mogen oversteken. In Turkije zijn nu 92 mensen overleden aan de gevolgen van een besmetting. Het aantal besmettingsgevallen nam vrijdag met ruim 2000 toe tot bijna 5700.

Steun afdwingen

In 2016 kwamen Turkije en de Europese Unie overeen dat de Turken de grote toestroom van migranten naar de EU zouden inperken, in ruil voor miljardensteun. Maar president Erdogan zegt dat de EU zich niet aan de afspraken houdt, daarom is Turkije de migranten weer gaan doorlaten.

Erdogan krijgt op zijn beurt vanuit Europa het verwijt dat hij de migranten gebruikt voor zijn eigen agenda. Hij zou uit zijn op meer geld, en steun willen afdwingen voor zijn Syriëpolitiek.

Door de zware gevechten in Noord-Syrië vreest Turkije dat er een nieuwe golf vluchtelingen op komst is.