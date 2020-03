Lucht flink schoner door coronamaatregelen

Als gevolg van de maatregelen om de coronacrisis te bestrijden, is de lucht boven Nederland flink schoner geworden. Dat blijkt volgens het KNMI uit metingen door het Nederlandse satellietinstrument Tropomi. Op basis van een vergelijking tussen metingen dit jaar en vorig jaar wordt geschat dat de luchtvervuiling met 20 tot 60 procent is afgenomen.

Om de coronacrisis te bestrijden, zijn sinds enkele weken in Nederland allerlei maatregelen van kracht, die leiden tot minder uitstoot van schadelijke stoffen als koolstofdioxide en stikstofdioxide. Er is minder wegverkeer, er zijn minder vliegtuigen in de lucht en de industrie produceert minder. "De afname die we zien in luchtvervuiling is ongekend", zegt Pieternel Levelt van het KNMI en de TU Delft. "Niet alleen in Nederland, maar ook wereldwijd. Dit hebben we nooit eerder gezien."