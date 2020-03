Corona goed voor de luchtkwaliteit; effect op klimaat nog beperkt

Ook in het dichtbevolkte Noord-Italië zijn de gevolgen goed te zien. In de afgelopen vier à vijf weken is de hoeveelheid stikstofdioxide er gehalveerd, vertelt Richard Engelen van de Europese Copernicus Atmosfeerdienst. "Sinds half februari zien we in Noord-Italië de concentratie van stikstofdioxide per week met 10 procent dalen. Dat betekent dat de lucht die mensen inademen dus echt schoner is geworden."

Situatie in Nederland

Ook voor Nederland wordt een afname van de luchtvervuiling verwacht die vanuit de ruimte zichtbaar zal zijn. Wel is het belangrijk om de invloed van het weer eruit te filteren, zegt Pieternel Levelt van het KNMI en de TU Delft. Zij is betrokken bij het Nederlandse satellietinstrument Tropomi, dat over de hele wereld de luchtkwaliteit meet.

"Weersomstandigheden kunnen het beeld behoorlijk beïnvloeden. Veranderingen in temperatuur, windrichting en windsterkte kunnen de hoeveelheid luchtverontreinigende stoffen vermeerderen of juist verminderen. Daarom valt pas over enkele weken iets te zeggen over de situatie in Nederland."

Gevolgen thuiswerken voor klimaat

Wat betreft het klimaat leveren de coronamaatregelen in Nederland nog niet veel op. Veel mensen werken thuis, waardoor de thermostaat op het werk lager kan. Maar in huis blijft dan wel de verwarming aan. Die effecten zijn nagenoeg tegen elkaar weg te strepen. Ook het stilleggen van de horeca zal weinig effect hebben op het nationale energieverbruik.

Dat er minder verkeer is, zal merkbaar zijn, maar dat zijn vooralsnog kleine getallen. De afname van de luchtvaart zet waarschijnlijk meer zoden aan de dijk, maar dat wordt niet meegeteld bij de nationale uitstoot. Pas als ook de zware industrie minder zou moeten gaan produceren, zal het effect substantieel worden, verwacht Pieter Boot van het Planbureau voor de Leefomgeving.