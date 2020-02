De kolencentrale op de Maasvlakte ligt al weken stil. Dat heeft het ministerie van Economische Zaken bevestigd tegenover regionale omroep Rijnmond. De centrale zou kampen met een technisch probleem.

De centrale ligt sinds begin van dit jaar stil. Wat er precies kapot is, wordt onderzocht. Het is niet bekend hoelang dit gaat duren. De kolencentrale werd in 2016 geopend door energiebedrijf Engie. Vorig jaar werd de centrale overgenomen door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Riverstone.

GroenLinks-wethouder Arno Bonte van Rotterdam noemt het bijzonder dat een nieuwe centrale nu al stil komt te liggen na een defect. "Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik het liefst zie dat de centrales eerder gesloten worden. Dus eigenlijk vind ik dit geen enkel probleem."

Permanent sluiten

De partij vindt het dan ook een goed moment om de kolencentrale permanent te sluiten. Kamerlid Tom van der Lee heeft vandaag om een schriftelijke reactie van minister Wiebes gevraagd. De sluiting moet volgens de partij onderdeel zijn van een extra maatregelenpakket om de Urgenda-uitspraak na te kunnen leven.

De uitspraak in de zaak, die klimaatorganisatie Urgenda had aangespannen, houdt in dat de regering verplicht is om ervoor te zorgen dat Nederland voor het einde van 2020 minstens een kwart minder broeikasgassen uitstoot dan in 1990.