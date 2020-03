Kamer krijgt toezegging IC-bedden, eist actie voor meer coronatests

Verwarring

De hele Kamer steunt de aangescherpte aanpak van het kabinet om meer mensen zoveel mogelijk thuis te laten blijven. Al was er vandaag vrij algemene kritiek op de manier waarop het kabinet de maatregelen maandag bekendmaakte. Er was in de dagen erna veel verwarring over wat nou precies is verboden, welke bijeenkomsten wel en niet mogen doorgaan en hoe lang de maatregelen duren.

Premier Rutte erkende dat de presentatie rommelig was en beloofde dat het kabinet voortaan wat meer tijd zal nemen voordat nieuwe maatregelen worden bekendgemaakt. Er zullen voortaan ook minder ministers bij zo'n presentatie betrokken zijn. Rutte zei dat de meeste maatregelen voorlopig gelden tot 6 april en dat het kabinet volgende week dinsdag beslist of ze worden verlengd. Evenementen waarvoor een vergunning of meldplicht geldt zijn en blijven tot 1 juni verboden.

Zoveel mogelijk thuis

De premier bleef er overigens bij dat de essentie van de maatregelen wel is overgekomen: mensen moeten zoveel mogelijk thuisblijven en de regels om niet de deur uit te gaan als gezinsleden ziek zijn, zijn ook aangescherpt. De premier benadrukte dat iedereen bij het uitvoeren van de maatregelen zijn gezonde verstand moet gebruiken.

Dat geldt bijvoorbeeld ook voor het buiten spelen van kinderen. Jonge kinderen mogen wel naar buiten, maar het dringende advies is om het aantal kinderen dat samenspeelt te beperken. En ouders die toezicht houden, moeten anderhalve meter afstand houden.