Quarantaine-expert André Kuipers: blijf fit en bewaak de goede sfeer

"Net als in het ISS zit je de hele dag op elkaars lip en is er sprake van een zekere dreiging", legt Kuipers uit in het NOS Radio 1 Journaal. "Als het in de ruimte goed misgaat, heb je niet meteen hulp van de grond. Voor gezinnen is er de dreiging het virus op te lopen en als het uit de hand loopt is er misschien geen IC-bed."

In zo'n situatie kunnen kleine irritaties snel escaleren. Daarom investeerde Kuipers samen met zijn collega-astronauten aan boord van het ISS veel tijd in de sfeer, zodat het onderlinge contact goed bleef.

"Het ISS is ongeveer zo groot als een passagiersvliegtuig, dus je kunt zomaar de hele dag in een module bezig zijn zonder dat je je collega's ziet", zegt Kuipers. "We zorgden er daarom altijd voor dat we 's avonds samen aten. De ene keer aan de Russische kant, de andere keer aan de Amerikaanse kant. Verder was de vrijdagavond altijd filmavond en vierden we verjaardagen en feestdagen."

Daarnaast sprak hij om de twee weken met een psychiater, zodat eventuele ergernissen vroeg werden opgemerkt en uitgesproken.