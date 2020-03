Mbo'ers balen van stage- en examenuitstel, maar laptoples heeft ook voordelen

"Ook hebben we praktijkopdrachten die wij op stage moeten uitvoeren, wat dus niet kan", vult Nynke aan. Alle onzekerheid gooit roet in het eten voor hun plan om straks door te stromen naar de pabo. "Tot 1 juni zijn alle evenementen afgelast, hoe zit dat met de toelatingstoetsen? Anders kunnen we niet aan het hbo beginnen."

Dinsdagavond liet minister Slob blijken dat scholen ook na 6 april waarschijnlijk gesloten blijven. Alle fysieke examens zijn voorlopig uitgesteld. Dinsdag wil het kabinet definitief besluiten wat er na 6 april moet gebeuren.

Stress en extra kosten

De drie studiegenoten vrezen dat ze fikse studievertraging op zullen lopen. "We hebben volgens mij uitstel tot januari, maar daar zit ik niet op te wachten", zegt Femke. "Ik wil me dan al helemaal focussen op het hbo." Nynke: "Ik ben vooral bang voor de stress en bijkomende kosten. "Stress hebben we nu al genoeg", springt Sanne haar bij.

De 20-jarige Henk Wesseling volgt de mbo-opleiding tot zelfstandig werkend kok. Op papier werkt hij vier dagen per week in een restaurant en heeft hij een dag les op school. Tenminste: zo was het voor de corona-uitbraak.

"Het werk ligt stil en ik heb voor de opleiding in principe niet veel meer te doen behalve praktijkexamen. Dus het is balen dat de examens worden uitgesteld, maar we moeten het ermee doen."