Mitsubishi weigert gesprek met Nederlandse dwangarbeiders

Mitsubishi gaat niet in gesprek met Nederlanders die in de Tweede Wereldoorlog dwangarbeid hebben verricht. De nieuwe eigenaar van energiebedrijf Eneco zegt dat het bedrijf is opgericht in 1954 en daarom niet verantwoordelijk is voor wat er tijdens de oorlog is gebeurd onder de naam Mitsubishi.

"Mitsubishi Corporation is niet in de positie is om zich te verontschuldigen of commentaar te geven op gebeurtenissen die vóór de oprichting van het bedrijf hebben plaatsgevonden." Het zou een ander bedrijf zijn dat de Nederlanders dwong tot dwangarbeid, dat opereerde onder dezelfde naam.

Volgens het Japanse bedrijf zijn er momenteel zo'n 500 onafhankelijke bedrijven met de naam Mitsubishi.

7300 Nederlanders

Het bestuur van de stichting Japanse Ereschulden wilde in gesprek met de multinational, omdat in de Tweede Wereldoorlog tal van Nederlanders als krijgsgevangenen te werk werden gesteld in de fabrieken en scheepswerven van Mitsubishi in Japan. De stichting vroeg daarbij hulp van meerdere gemeenten, die aandeelhouder zijn van Eneco.

Naar schatting 7300 Nederlanders verrichtten tijdens de Tweede Wereldoorlog dwangarbeid. Zeker 661 van hen deden dat voor mijnen en scheepswerven van het Mitsubishi-concern. Elf van hen zouden nog in leven zijn. De stichting wil niet alleen in gesprek met het bedrijf, maar ook excuus en financiële compensatie.

Elders wel excuses en compensatie

De stichting is teleurgesteld over het bericht, maar niet verrast. "Dit had ik wel verwacht", zegt voorzitter Jan van Wagtendonk tegen Rijnmond. De stichting is per brief geïnformeerd door wethouder Arjan van Gils van de gemeente Rotterdam, tevens voorzitter van de aandeelhouders van Eneco.

"Als bestuur buigen we ons nu over het vervolg", zegt Van Wagtendonk. "Ik blijf wel zitten met de vraag: waarom wil men niet praten?"

Andere onderdelen van het Japanse concern hebben eerder wel na overheidsdruk of een rechtszaak excuses en compensatie aangeboden. Dat is gebeurd bij Amerikaanse, Koreaanse en Chinese ex-dwangarbeiders.