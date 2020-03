Matthijs van Nieuwkerk verrast met Vriend van het Boek-speld

Vanavond is Matthijs van Nieuwkerk in De Wereld Draait Door verrast met een gouden Vriend van het Boek-speldje en een oorkonde. De stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB), een collectief bestaande uit boekverkopers, bibliotheekmedewerkers, uitgevers en auteurs, gaf hem deze oorkonde voor zijn inzet om boeken onder de aandacht te brengen. Van Nieuwkerk is de eerste die zich officieel Vriend van het Boek mag noemen.

De stichting vindt dat het programma een grote bijdrage heeft geleverd aan het stimuleren van de leescultuur in Nederland. "Voor het boekenvak is het een groot gemis dat Matthijs gaat stoppen met DWDD. Zijn liefde voor het boek en zijn onvermoeibare inzet om lezen te bevorderen heeft voor een enorme verandering gezorgd in de Nederlandse leescultuur. Op zijn geheel eigen wijze liet Matthijs de meerwaarde van boeken zien", zegt Eveline Aendekerk, directeur van de CPNB.

In zijn programma voerde hij bijna dagelijks gesprekken aan de hand van boeken en in 2012 zijn daar het maandelijkse Boekenpanel en het Boek van de Maand bijgekomen. "Ontzettend aardig. Ik stel het zeer op prijs en ik deel het met mijn club, dat is vanzelfsprekend", zei van Nieuwkerk na ontvangst van het speldje.

In februari werd bekend dat van Nieuwkerk stopt als presentator van De Wereld Draait Door. De laatste aflevering is aanstaande vrijdag, 27 maart.