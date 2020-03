Tbs voor man die terrasbezoekers neerstak in Groningen

Een 67-jarige man uit Groningen is veroordeeld tot tbs met dwangverpleging voor het neersteken van twee mensen op een druk terras in die stad.

Hij stak in september vorig jaar een willekeurige terrasbezoeker met een mes in de nek. Een man die probeerde in te grijpen, raakte gewond aan een hand.

De rechtbank Noord-Nederland veroordeelt de 67-jarige man voor poging tot doodslag, maar legt hem geen gevangenisstraf op, meldt RTV Noord. Volgens gedragsdeskundigen lijdt hij aan een ernstige psychiatrische stoornis in combinatie met een hersenbeschadiging als gevolg van een beroerte.

Grote kans op herhaling

Deskundigen achtten de kans op herhaling groot, omdat de man nauwelijks beseft dat hij ziek is. De rechter wil daarom dat hij gedwongen wordt opgenomen in een tbs-kliniek. Het Openbaar Ministerie had een celstraf van drie jaar geëist, maar die krijgt de man niet omdat de rechter wil dat zijn behandeling zo snel mogelijk begint.

PVV-senator Marjolein Faber schreef destijds op Twitter dat de dader "een man met een Noord-Afrikaans uiterlijk was". Dat bleek niet het geval.