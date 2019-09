Drie gewonden bij steekincident in Groningen

Op de Grote Markt in Groningen zijn drie mensen lichtgewond geraakt bij een steekincident. De politie heeft een verdachte aangehouden en een steekwapen in beslag genomen.

Het incident vond rond 21.30 uur plaats op het terras van het bekende café De Drie Gezusters. Politie en meerdere ambulances zijn ter plaatse.

Het terras is meteen ontruimd door de hulpdiensten. Dat nam enige tijd in beslag omdat het er zeer druk was, schrijft RTV Noord.

De politie doet sporenonderzoek in de omgeving waar het incident gebeurde, meldt de eenheid op Twitter.