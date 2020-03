RIVM meldt 63 nieuwe coronadoden, 811 nieuwe patiënten

Het afgelopen etmaal zijn 63 mensen in Nederland overleden aan de gevolgen van het coronavirus, meldt het RIVM. Het dodental staat nu op 276.

Het instituut zegt dat er sinds gisteren 811 nieuwe besmettingen zijn vastgesteld. Het totaal komt daarmee op 5560. Het RIVM benadrukt dat het werkelijke aantal besmettingen hoger ligt, omdat niet iedereen getest wordt.

Vooral ouderen naar ziekenhuis

Het aantal ziekenhuisopnamen steeg met 265 naar 1495. Dat is opnieuw hoger dan gisteren, toen al een nieuwe record werd gevestigd.

Hoewel coronapatiënten van alle leeftijden in het ziekenhuis belanden, blijkt uit een uitgebreid RIVM-overzicht (.pdf) dat het overgrote deel 55 jaar of ouder is: ruim 82 procent. Zeker de helft van de opgenomen patiënten had een onderliggende aandoening.

Tot nu toe zijn er geen patiënten jonger dan 55 overleden aan de gevolgen van het virus. De meeste slachtoffers vielen in de categorie 80-84 jaar.

Veel meer mannen overleden

Uit de cijfers blijkt verder dat ongeveer bij evenveel mannen als vrouwen de besmetting wordt vastgesteld. Toch overlijden er uiteindelijk veel meer mannen: de man-vrouwverhouding is 65-35..

Zondag noemde het RIVM deze week cruciaal, omdat duidelijk moest worden wat het effect is van de maatregelen die zijn genomen om de uitbraak in te dammen. In het bericht van vandaag schrijft het instituut dat de effecten naar verwachting eind deze week of begin volgende week te zien zijn.