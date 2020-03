Deze bruidsparen trouwen toch: 'Corona weert de liefde niet'

De snelle verspreiding van het coronavirus betekent voor bruidsparen dat ze hun mooiste dag niet kunnen vieren zoals gepland. Veel bruiloften worden daarom uitgesteld of geannuleerd. Maar er zijn ook stellen die op een creatieve manier tóch in het huwelijksbootje stappen.

Zo trouwden Berdien en Gerke Wassenaar dit weekend in hun eigen tuin in het Friese Surhuizum, in het bijzijn van elf gasten. "Het was heel duidelijk voor ons dat we op deze dag toch wilden trouwen. Een mooie datum, aan het begin van de lente. En belangrijker nog: ik ben nu 28 weken zwanger. Als we langer zouden wachten, ging trouwen voor de bevalling niet meer gebeuren", vertelt Berdien.

Oorspronkelijk zou het koppel op het gemeentehuis trouwen en daarna dineren met hun gasten. Door de sluiting van de horeca zat dat er niet in. "Vijf dagen van tevoren moesten we gaan schakelen. Gerke was heel teleurgesteld dat het niet door kon gaan zoals gepland. Maar we wonen mooi en hadden alles in huis, dus we wisten: we gaan ervoor."