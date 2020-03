Coronanieuws 21 maart: drukte op het strand en bijna 800 Italiaanse doden

De NS introduceerde vandaag een nieuwe basisdienstregeling. Volgens NS-directeur Van Boxtel blijven de treinen rijden zodat mensen in vitale functies naar hun werk kunnen. Ze zijn uitdrukkelijk niet bedoeld voor dagjesmensen, zegt hij op Twitter: "Als we totale lockdown willen vermijden moeten we verantwoordelijkheid nemen."

Bijna 800 doden in Italië

In Italië zijn de afgelopen 24 uur 793 mensen overleden door het coronavirus. Het is het hoogste aantal doden tot nu toe. 546 van hen stierven in de regio Lombardije en met name in Bergamo. Dat zou vooral komen doordat er voor hen geen plaats meer was op de intensive care.

4825 mensen zijn nu in Italië omgekomen door covid-19. Sinds gisteren zijn er zo'n 4800 nieuwe besmettingen bij gekomen, daarmee komt het aantal Italianen dat besmet is geraakt op 53.578.