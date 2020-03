De Jonge: veel mondkapjes aangeboden, maar koop gaat vaak niet door

Het ministerie van Volksgezondheid heeft honderden berichten binnengekregen van burgers en bedrijven die mondkapjes en andere beschermingsmiddelen aanbieden om de grote tekorten te bestrijden. Maar heel veel van die aanbiedingen lopen op niets uit, onder meer omdat er voor de voorraden woekerprijzen worden gevraagd, schrijft minister De Jonge aan de Tweede Kamer.

Toch is het hem de afgelopen week gelukt om zo'n 200.000 mondkapjes te verdelen over zorgaanbieders. De tekorten zijn daarmee verre van opgelost; dagelijks gebruiken de Nederlandse ziekenhuizen zo'n 100.000 mondkapjes.

De Jonge wil daarom grote voorraden uit China inkopen, maar moet daarvoor eerst logistieke, financiële en beveiligingsafspraken maken. "De druk op deze aankopen is hoog en doorgang is vaak tot het laatste moment onzeker, omdat er meerdere kapers op de kust zijn." Ook onderzoekt hij met minister Wiebes van Economische Zaken de mogelijkheid om in Nederland mondkapjes te produceren.

Voorraad van dagen

Door de coronacrisis is de voorraad mondkapjes in ziekenhuizen bijna op. "Niet alleen bij ziekenhuizen, maar ook bij huisartsen, ambulancediensten is de nood hoog", zei bestuursvoorzitter Ernst Kuipers van het Erasmus MC in Rotterdam. "Velen hebben een voorraad voor niet meer dan dagen. Het is een groot probleem, want het aantal patiënten stijgt."

Minister De Jonge roept particulieren die mondkapjes of andere beschermingsmiddelen hebben op om die aan het Rode Kruis te geven.