Gebrek aan (en fraude met) mondkapjes voor artsen maakt Nederland creatief

Huisartsen nemen zelf ook maatregelen. Zo worden in Den Haag inmiddels alle mensen die met verkoudheidsklachten een huisarts willen zien, doorverwezen naar één centrale locatie. Alhoewel dit vooral bedoeld is om de kans op besmetting met het coronavirus te verkleinen is het bijkomende voordeel dat er efficiënter kan worden gewerkt en er materiaal wordt bespaard.

Mondkapjes schoonmaken

Ook ziekenhuizen worden creatief door het oplopende tekort aan mondkapjes. Zo worden in het Rotterdamse Franciscus Gasthuis & Vlieland Ziekenhuis mondkapjes na gebruik gesteriliseerd. Hergebruikt worden ze vervolgens niet, want hier is nog geen toestemming voor.

Het RIVM doet momenteel onderzoek naar schoonmaken van de filters in FFP2-maskers. Een woordvoerder kon vandaag nog niet zeggen wanneer dit onderzoek klaar is. Vooralsnog moeten de schoongemaakte mondkapjes in het Rotterdamse ziekenhuis dus op de plank blijven liggen.

Deze tandarts in Huizen gebruikt iedere week ongeveer 400 mondkapjes. Zijn voorraad dreigde eind februari al op te raken: