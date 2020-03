Kankerpatiënt op zichzelf aangewezen door corona, 'het is heel zwaar'

Bij Veroniek Hoogendoorn (40) werd in 2016 een zeldzame vorm van melanoom (huidkanker) geconstateerd. In het voorjaar van 2018 bleek dat er uitzaaiingen waren. Ze begon toen direct met immuuntherapie in het AVL. De tweewekelijkse kuur moet haar immuunsysteem versterken zodat het kankercellen kan opsporen en aanvallen. Maar de eerstvolgende kuur wordt uitgesteld.

"Ze willen nu zo weinig mogelijk mensen in het ziekenhuis hebben", vertelt ze. "En voor mij zo min mogelijk contactmomenten. Ze weten namelijk niet hoe mijn immuunsysteem zal reageren als ik besmet raak. Over twee weken moet ik echt in het ziekenhuis zijn voor een scan. Dan krijg ik alsnog de immuuntherapie, is het plan."

Hoogendoorn maakt zich zorgen over wat er gebeurt als ze verschijnselen van het virus krijgt. "Normaal gesproken mag ik nooit zomaar naar een huisarts of regionaal ziekenhuis gaan. Het AVL heeft de leiding. Maar nu kan ik daar niet naartoe als ik verschijnselen zou krijgen. In die zin kan ik niet rekenen op de mensen die al 3,5 jaar mijn anker zijn."

Chemokuren worden uitgesteld

KWF Kankerbestrijding herkent de bezorgdheid. "We zien veel onrust onder kankerpatiënten en oud-patiënten", zegt woordvoerder Mischa Stubenitsky. "Ze zijn een risicogroep. Zeker als je nu onder behandeling bent en het coronavirus zou krijgen, zijn de complicaties waarschijnlijk veel heftiger dan bij jonge, gezonde mensen."

Op dit moment zijn er patiënten die daarom hun chemokuur uitstellen, bevestigt de organisatie. Door de behandeling verslechtert hun weerstand tijdelijk. Een infectie met het coronavirus ligt dan op de loer.

Ook veel niet-essentiële operaties en behandelingen in ziekenhuizen gaan nu niet door. "Alles wat kan wachten, wordt uitgesteld. Dat kan nu niet anders. Kwetsbare patiënten moeten zo min mogelijk in het ziekenhuis zijn vanwege de kans op besmetting", zegt Stubenitsky. "Dat realiseren kankerpatiënten zich wel. Maar mensen die in een behandeltraject zitten en een telefoontje krijgen dat de ingreep waar ze naartoe leefden wordt uitgesteld, hebben natuurlijk veel vragen en zorgen."