Nood onder mkb'ers groot: 'Uitstel van betaling haalt druk van de ketel'

Ondernemers die door corona in de problemen zitten kunnen een half jaar uitstel krijgen op de aflossing van hun leningen. Het is één van de vele maatregelen waarmee de economisch gure wind moet worden verzacht. Het aanbod, gericht op mkb'ers uit alle sectoren, wordt met open armen ontvangen.

Kleine winkeliers, transporteurs, horeca en food-zaken die niet aan betaling kunnen voldoen, kunnen direct profiteren van de regeling, denkt Edwin van Scherrenburg, woordvoerder MKB-Nederland.

Eerder deze week kondigde het kabinet al aan tientallen miljarden vrij te maken om bedrijven en werknemers in Nederland te beschermen tegen de corona-crisis.

'Geld dat staat te verdampen'

Het niet hoeven aflossen van een lening gaat helpen, daar is winkeleigenaar Floris Mooi zeker van. Hij heeft met zijn vrouw Belle een woonwinkel in Utrecht. Nu de verkoop van woonartikelen is teruggelopen, kijkt hij naar manieren om zijn zaak toch te laten draaien. "Ik richt de etalage anders in, doe meer aan online promotie, maar uiteindelijk kijk ik ook naar financiële steunopties. En dan helpt het dat alles wat je aan doorlopend zakelijk krediet hebt even niet afbetaald hoeft te worden, de druk van de ketel."

Mooi wijst wel op de vaste kosten die ondertussen gewoon doorlopen. "Denk aan de huur maar ook gas water, licht en onze voorraad: die is ingekocht maar wordt niet verkocht. Dat is gewoon geld dat nu staat te verdampen."

Ondanks de financiële zorgen, probeert Mooi ontspannen te blijven. "Het is wel zorgelijk, ik heb dit bedrijf zestien jaar geleden van de grond af opgebouwd en nu moet ik alle zeilen bijzetten om de boel draaiende te houden. Gelukkig zijn we gezond, dat is uiteindelijk het belangrijkste."

'Nodig om lucht te krijgen'

Al zijn eigen geld heeft hij in de zaak gestopt, een lening bij de bank heeft hij nog niet. "Maar om salarissen en leveranciers te kunnen betalen, heb ik nu wel financiële hulp nodig", zegt Eric Maas, eigenaar en patissier van bakker Smaak in het centrum van Den Bosch. Zijn zaak is pas vijf dagen open en de coronacrisis sloeg hard toe. "De straten zijn leeg, bezoekers blijven weg en zijn dus ook niet in mijn winkel. De prognoses van het aantal bezoekers dat ik dacht te krijgen, kunnen wel de prullenbak in."

Met acht man in dienst, leveranciers die op hun betalingen wachten en maar een kwart van de verwachte inkomsten, heeft Maas behoefte aan geld en inzicht van de bank. Hij is blij met de aangekondigde maatregel, maar weet nog niet precies wat het voor zijn zaak kan betekenen. "Geen enkele ondernemer wil afhankelijk zijn van derden, maar dit is nu nodig om lucht te krijgen en het later weer zelf op te pakken."

Naast gesprekken met de bank, vroeg de ondernemer al werktijdverkorting aan. "Ik ben zelfs naar mijn huurbaas gegaan om te praten over de mogelijkheden. Dit zijn allemaal dingen die je echt niet wilt doen als je net een winkel opent."

Kleding

Roetgerink mode en schoenen in het Twentse Enter ziet de omzet de laatste dagen kelderen met 70 à 80 procent. Ondernemer Paul Roetgerink heeft 230 mensen in dienst. "Ik heb het nieuws van de banken gezien, maar weet nog niet wat voor impact het kan hebben op onze zaak", zegt Roetgerink over de maatregel. "Op zich is het prima om zo ruimte te geven aan de ondernemer, maar of dit voldoende is, vraag ik me nog af."

Roetgerink wijst op de loonkosten, 'de hoogste kosten, voor de retailer', en dat onmiddellijke betaling nu prioriteit heeft. "Personeel is de grootste kostenpost voor elke retailer, met de eerdere maatregel waarbij negentig procent van de kosten worden vergoed zijn ze goed op weg. Want alles wat nu ruimte geeft voor de financiën, is welkom"

Roetgerink is ook kritisch. Hij vindt de ingrepen nu niet rigoureus genoeg. "Deze nieuwe maatregel is bedoeld voor gezonde bedrijven, maar die hebben niet veel aan de regeling. Het is mooi dat je financiële ruimte krijgt, maar elke ondernemer heeft weer een andere situatie."

Als alternatief stelt Roetgerink voor dat alle winkels sluiten, op de supermarkten na. "Dan kijk je over een paar weken hoe de situatie is, bekijk je de kosten en verdeel je die naar ratio. En zo zijn er nog allerlei maatregelen te verzinnen."