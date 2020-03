Invictus Games jaar uitgesteld vanwege coronavirus

De Invictus Games, die van 9 tot 16 mei in Den Haag zouden worden gehouden, worden uitgesteld naar een jaar later. Aan deze Spelen nemen militairen en veteranen deel die psychisch of lichamelijk gewond zijn geraakt in het leger.

De organisatie wil het zorgsysteem niet verder belasten en heeft de beslissing in samenspraak met de teams uit de twintig deelnemende landen genomen, staat in een verklaring. "Als organisatie willen we de enorme uitdaging die er nu in Nederland ligt, niet vergroten door een internationaal en potentieel kwetsbaar publiek samen te brengen in Den Haag."

Dominic Reid, CEO van de Invictus Games Foundation: "We weten dat diegenen die zo hard trainen om deel te nemen en hun land te vertegenwoordigen teleurgesteld zullen zijn. Maar we weten ook dat het voor Den Haag de moeite waard is om te wachten tot volgend jaar, om veilige, verrassende, opwindende en impactvolle Spelen te kunnen leveren."

De Invictus Games zijn een initiatief van de Britse prins Harry. De eerste editie was in 2014 in Londen. Bij de vorige editie, in 2018 in Sydney, stonden dertien sporten op het programma, waaronder rolstoelbasketbal, atletiek, zeilen en powerlifting.