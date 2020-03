Humanitaire ramp dreigt in Noord-Korea, Kim geeft problemen toe

Er dreigt een humanitaire ramp te ontstaan in Noord-Korea vanwege het coronavirus. Leider Kim Jong-un uitte zijn zorgen in de staatskrant Rodong Sinmun, de spreekbuis van de communistische partij.

Met de huidige status van de gezondheidszorg in het land, zegt de Noord-Koreaanse leider zich "miserabel en zelfkritisch te voelen dat hij niet de juiste medische diensten aan zijn volk kan bieden". Hij heeft de bouw van een nieuw ziekenhuis aangekondigd.

"De nood is hoog", zegt China-correspondent Sjoerd den Daas, na de uitspraak van Kim. "En dat is niet gek want zo'n 40 procent van de Noord-Koreanen krijgt al onvoldoende te eten. Die zijn extra kwetsbaar voor het virus. Iedereen houdt zijn hart vast voor het Noord-Koreaanse volk."

Geen militaire activiteiten

Het is opmerkelijk dat de leider van Noord-Korea een zwakte toegeeft. Hij beweerde eerder dat er nul besmettingen in zijn land waren. "Na weken van negeren van het virus, in ieder geval naar de buitenwereld toe, komt daar nu heel duidelijk verandering in", zegt Den Daas.

Volgens Kim was het land goed voorbereid, maar uit Amerikaanse satellietbeelden blijkt dat er al een maand geen militaire activiteiten zijn geweest. "We weten dat veel mensen in quarantaine zitten. De paar mensen die nog op Pyongyang kunnen vliegen, moeten minimaal 30 dagen in quarantaine", zegt Den Daas.

Besmetting vanuit China

In eerste instantie nam Kim maatregelen die veel andere landen op dat moment nog niet durfden of wilden nemen. Hij was een van de eersten die de grenzen dichtgooide, met China met name. De grens met Zuid-Korea was al dicht.

Toch komen aan de Chinese kant nog steeds handelaren het land binnen. "Zeer waarschijnlijk zijn besmette mensen de grensrivier overgegaan en hebben mogelijk een deel van de bevolking geïnfecteerd", denkt Den Daas.