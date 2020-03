AFM waarschuwt kabinet tegen plan aanpassen spaartaks

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is kritisch over kabinetsplannen om de vermogensrendementsheffing in box 3 te wijzigen. Die heffing wordt ook wel 'spaartaks' genoemd, en leidt al jaren tot onbegrip bij vooral spaarders. Zij betalen vanwege de lage rente belasting over rendement dat niet gehaald wordt.

De politieke wens om daar wat aan te doen, begrijpt de AFM wel, maar de toezichthouder ziet risico's voor 'onwenselijke gedragsveranderingen' bij beleggers. Volgens de AFM "worden beleggers mogelijk aangezet tot risicovollere investeringen".

Kosten beleggen boven 1 procent

Vanaf 2022 wil het kabinet naar de werkelijke verhouding tussen spaargeld, beleggingen en schulden kijken, en per categorie van een ander percentage rendement uitgaan. Voor beleggingen komt dat percentage waarschijnlijk tussen de 5 en 6 procent. Over dat percentage wordt vervolgens 33 procent belasting geheven.

Maar de AFM wijst erop dat niet alle beleggingen zo'n rendement halen. Zogenoemde defensieve beleggingen zoals staatsobligaties leveren minder op, omdat ze minder risicovol zijn dan aandelen. Als die op dezelfde manier belast worden, ontstaat daardoor een prikkel om meer risico te nemen, vreest de AFM.

Een ander punt dat de toezichthouder aanstipt, is dat het kabinet wil uitgaan van bruto rendement, terwijl de gemiddelde kosten van beleggingen boven de 1 procent worden geschat. Ook op die manier wordt beleggen onaantrekkelijker gemaakt.

De toezichthouder hoopt dat het ministerie van Financiën wil praten over alternatieven.