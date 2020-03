Maximaal acht slachtoffers of nabestaanden bij vonnis tramaanslag Utrecht

In totaal acht slachtoffers en nabestaanden mogen vrijdag bij de uitspraak van de rechter zijn in de Utrechtse tramaanslag-zaak. Vanwege het coronavirus mogen in de zaal niet veel mensen tegelijk zijn.

De rechtbank noemt het "onverantwoord" om alle slachtoffers en nabestaanden in deze situatie toe te laten. Om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden, moeten bezoekers ver uit elkaar zitten. Daarom kunnen er maar weinig mensen in de zaal terecht, meldt RTV Utrecht.

Gezondheid staat voorop

Overige slachtoffers en nabestaanden kunnen de uitspraak thuis via een livestream volgen. De rechtbank begrijpt dat de beslissing voor veel mensen teleurstellend is, maar "de gezondheid van alle betrokkenen staat voorop".

De advocaten van de slachtoffers en nabestaanden kunnen de uitspraak volgen in een videozaal in het gerechtsgebouw.

Er mag niet alleen minder publiek de zaal in. Ook zal er slechts één rechter zijn en het Openbaar Ministerie wordt door één officier van justitie vertegenwoordigd, in plaats van drie. Er wordt ook "een zeer beperkt aantal journalisten" toegelaten.

Gökman T. niet in gebouw

Verdachte Gökmen T. is niet in de rechtbank. Voor het vervoer van T. naar de rechtbank en zijn bewaking zou een groot aantal mensen nodig zijn dat fysiek dicht bij de verdachte zou komen. Dat vindt de rechtbank gezien de ontwikkelingen rondom het coronavirus onverantwoord.

De aanslag is morgen precies een jaar geleden. Er kwamen vier mensen om het leven. Tegen Gökmen T. is levenslang geëist.