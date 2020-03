Experts: Nederlands coronabeleid is goed, lockdown zou onzin zijn

Ook in omliggende landen wordt de overheid geadviseerd door experts. Toch komen ze daar tot andere maatregelen in de bestrijding van het virus. Hoe zit dat? "Er worden niet alleen medische, maar ook andere belangen meegewogen", zegt Rosendaal. "Dat maakt maatregelen in ons land of daar niet per se fout."

"Ook vraag ik mij af of de maatregelen echt zoveel anders zijn. Is een harde lockdown bijvoorbeeld echt zoveel anders van wat wij hier nu doen? Hier zijn de straten en treinen ook leeg."

'Geen doel op zich'

Groepsimmuniteit, waar Rutte gisteravond de nadruk op legde, is bovendien een fenomeen dat op natuurlijke wijze ontstaat bij virus uitbraken, doordat het virus net zo lang in de populatie rond gaat totdat het vereiste niveau van bescherming is bereikt. Dat staat los van beleid.

Groepsimmuniteit is niet een doel op zich, zegt viroloog Raoul de Groot van de Universiteit Utrecht. "De kern van het beleid is het gecontroleerd laten verlopen van de uitbraak om te voorkomen dat teveel mensen tegelijk ernstig ziek worden en het beroep op noodzakelijke intensieve medische zorg groter wordt dan de ziekenhuizen aankunnen. Groepsimmuniteit ontstaat op termijn doordat op zeker moment zoveel mensen de infectie hebben doorgemaakt en afweer tegen het virus hebben opgebouwd, dat het virus zich niet langer vrijelijk kan verspreiden."

"Uiteindelijk is groepsimmuniteit het enige waarmee je de uitbraak eronder gaat krijgen", zegt Marjolein van Egmond, hoogleraar immunologie aan het Amsterdam UMC. "Maar het Nederlandse beleid is niet gericht op het actief bevorderen van groepsimmuniteit. Het gaat erom de verspreiding van het virus onder controle te houden. Zodat de zorg het aankan. Wij kiezen een middenweg. En we zullen pas achteraf weten of dat de juiste keuze was."

'Wennen aan dit leven'

De komende tijd raken veel mensen in ons land besmet met het coronavirus, was ook een boodschap van Rutte. Het virus laten verdwijnen kan niet, zeker nu er nog geen vaccin is. De komende weken loopt het aantal besmettingen ook nog hard op, denkt Frits Rosendaal van het LUMC. "De maatregelen zijn niet voor niets tot 6 april van toepassing, want er is sprake van twee weken incubatietijd. Het effect van de maatregelen die nu genomen worden ga je dus pas rond die tijd zien." Daarom moeten we de komende tijd wennen aan hoe het leven nu is, zegt de epidemioloog

"Je moet ervoor zorgen dat het virus niet opnieuw opkomt", zegt Rosendaal. "Na 6 april kunnen we niet het normale leven opeens weer oppakken, want dan verspreid je het virus wederom snel. Veel van de maatregelen die nu genomen worden zullen daarom nog wel een tijd aanhouden. Ik denk in ieder geval tot de zomer."