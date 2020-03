'Toespraak Rutte historisch, alleen sportwedstrijden beter bekeken'

Naar de toespraak van premier Rutte over het coronavirus keken gisteren ruim 7,6 miljoen mensen via de NOS, RTL4 en SBS6. "Een enorm hoog aantal voor deze tijd", zegt NOS onderzoeker Paul Hek.

Volgens hem keken er in Nederland nooit zo veel mensen naar een niet-sport-evenement. Naar WK- of EK-voetbalwedstrijden keken soms nog meer mensen, in sommige gevallen trokken die meer dan 9 miljoen kijkers.

"Het is een historisch televisiemoment, dat niemand snel zal vergeten. Het is in jaren niet meer voorgekomen dat zoveel Nederlanders vroeg op de avond voor de televisie zaten", zegt Hek.

Inhuldiging Willem-Alexander

"Een vergelijking met andere televisiemomenten is niet zo makkelijk, omdat de inhoud vaak anders is", zegt Hek. De toespraak van Rutte waarin hij in 2012 het aftreden van de toenmalige koningin Beatrix bekendmaakte trok 7,5 miljoen kijkers. Ook de inhuldiging van koning Willem-Alexander werd door ongeveer hetzelfde aantal mensen bekeken.

De kijkcijfers op televisie liggen tegenwoordig lager omdat steeds meer mensen via internet kijken. Paul Hek constateert dat het nieuws over het coronavirus in eerste instantie vooral via verhalen op internet werd gevolgd. Nadat er vorige week in Nederland steeds meer ingrijpende maatregelen werden afgekondigd, stegen de kijkcijfers op televisie.

De meeste mensen, meer dan 5,4 miljoen, volgden de toespraak van premier Rutte via de NOS. Via RTL4 keken 1,6 miljoen mensen en SBS6 had 484.000 kijkers. De gemiddelde leeftijd van de kijkers op NPO1 was duidelijk lager dan gebruikelijk. Normaal ligt dat rond de 59 jaar, gisteravond lag dat op 50 jaar. Hoeveel mensen de toespraak online bekeken is niet bekend.