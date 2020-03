D66: snel actie om gestrande reizigers terug te halen

Het ministerie van Buitenlandse Zaken moet snel een actie op touw zetten om Nederlanders op te halen die door de corona-pandemie vast zitten in het buitenland. Die oproep doet D66-Kamerlid en buitenlandwoordvoerder Sjoerd Sjoerdsma.

"Veel zakenreizigers en toeristen zijn overvallen door de snelheid waarmee het virus zich verspreidt en de heftigheid van de maatregelen die door landen worden genomen. Nederlanders zijn een reislustig volkje en daardoor zitten zeker honderden en misschien wel duizenden Nederlanders nu in het buitenland vast."

Volgens Sjoerdsma moeten de Europese ministers van Buitenlandse Zaken gezamenlijk zo'n terughaal-operatie opzetten, want Nederland kan dit volgens hem niet alleen. Frankrijk zou bijvoorbeeld Nederlanders in Argentinië kunnen meenemen en Nederland Fransen uit Panama.

De EU heeft al een systeem om gestrande reizigers terug te halen, dat eerder is gebruikt om Fransen en Nederlanders uit de Chinese stad Wuhan weg te krijgen. Dit zou opnieuw ingezet kunnen worden. In het uiterste geval kan ook een defensietoestel of het regeringstoestel worden ingezet, vindt Sjoerdsma. Reizigers moeten volgens hem niet op kosten worden gejaagd; de EU heeft voor dergelijke operaties een fonds.

Als het niet lukt alle gestrande Nederlanders terug te halen, moet Buitenlandse Zaken de achterblijvers volgens Sjoerdsma duidelijke instructies geven over hoe zij met de omstandigheden het beste kunnen omgaan.