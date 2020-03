Vlaamse gevangenen storten zich op naaien mondkapjes

In vier gevangenissen in Vlaanderen gaan gedetineerden mondkapjes naaien, meldt de krant De Morgen. De suggestie kwam van gedetineerden van de gevangenis van Oudenaarde, die eigenlijk gisteren zouden beginnen aan het naaien van een partij broeken. Inmiddels zijn de stoffen besteld en is er een patroon voorhanden. In het naaiatelier van deze gevangenis voor langgestraften staan tien naaimachines die normaal gesproken voor bestellingen worden gebruikt.

Een van de gedetineerden zegt in de krant te verwachten dat er dagelijks 500 tot 600 mondkapjes kunnen worden gemaakt. Ze zijn bestemd voor ziekenhuizen, ander medisch personeel en voor coronapatiënten.

Ook de bewoners van de gevangenissen in Brugge en Bergen en gedetineerden die in een opleidingsatelier in Merksem werken, willen mondmaskers naaien. Volgens een gevangeniswoordvoerder compenseert dit het gemis aan bezoek - dat is geschrapt om te voorkomen dat het virus zich verspreidt - en zijn de gedetineerden blij dat hun inkomen overeind blijft.

Ook tekort in Nederland

Ook in Nederland dreigt een tekort aan mondkapjes voor medisch personeel. Bestuurslid Carla Littooij van de huisartsenvereniging LHV zei gisteren in Nieuwsuur dat er mogelijk over enkele dagen al geen mondkapjes meer zijn voor huisartsen en andere eerstelijnszorg. In dat geval moet de patiëntenzorg worden gestaakt, aldus Littooij.

De aanvoer uit China is stil komen te liggen en bij de groothandel is de voorraad vrijwel op. De Europese Unie heeft zondag beperkingen opgelegd aan de export van mondkapjes en andere beschermingsmiddelen om de voorraden veilig te stellen voor Europees gebruik.

Nederlandse huisartsen doen oproepen via sociale media aan klussers, boeren, huisschilders en anderen om mondkapjes af te geven bij praktijken. Daarbij gaat het ook om niet-medische maskers, die bijvoorbeeld in de bouwmarkt zijn aangeschaft.