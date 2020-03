Amerikaanse en Duitse farmaceut slaan handen ineen voor productie vaccin

Het Amerikaanse farmaceutische concern Pfizer gaat samenwerken met de grote Duitse medicijnproducent BioNTech voor de ontwikkeling van een vaccin tegen het coronavirus. De samenwerking gaat onmiddellijk in.

Een vaccin waarmee mensen kunnen worden ingeënt wordt gezien als het effectiefste middel om de wereldwijde verspreiding van corona een halt toe te roepen.

Er wordt tegelijkertijd in laboratoria van de twee bedrijven in de Verenigde Staten en in Duitsland aan het vaccin gewerkt.

Amerikaanse belangstelling

Afgelopen weekend meldde de Duitse krant Welt am Sonntag dat het Duitse farmaceutische bedrijf CureVac, waar ook aan een vaccin wordt gewerkt, door de Amerikaanse regering benaderd was. De Amerikanen zouden tegen een hoge vergoeding uit zijn op de exclusieve rechten op het vaccin voor de VS.

De Duitse regering bemoeide zich ermee om dit te voorkomen. Minister Peter Altmaier van Economische Zaken liet weten dat "Duitsland niet te koop" is en dat zijn regering alles op alles zal zetten om te voorkomen dat de Amerikanen zouden slagen.