Nederlanders in Spanje: door het coronavirus staat het leven op zijn kop

"Ik voel me veel veiliger in Spanje," zegt Wietske van Koningsbrugge, een Nederlandse uit Raamsdonksveer die meestal in België woont. Zij en haar man blijven voorlopig in hun andere woning in Biar, ten noorden van Alicante. "De situatie loopt volledig uit de hand in Nederland en België door de minder strenge maatregelen daar. Daarom zit ik hier."

"Mijn ouders en mijn zoon wonen in Noord-Brabant en mijn zoon in Breda," legt zij uit. "Dus ik houd mijn hart vast."

Van Koningsbrugge voelt wel het isolement in Spanje. "We zitten in lockdown. Mijn man had ik woensdag al op boodschappen uitgestuurd. Toen bleek dat er al mensen aan het hamsteren waren. Hij is daarna enkel nog buiten geweest om mij af te halen van de luchthaven."

Zij noemt een aantal andere maatregelen die een stempel drukken op het leven. "Er is veel politiecontrole en wachtrijen bij de supermarkt. Ze gaan het aantal mensen in de supermarkt beperken tot een persoon per gezin. En je mag niet meer dan zes dezelfde artikelen meenemen."