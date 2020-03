Veel jonge corona-patiënten op intensive care, 'waarschijnlijk door carnaval'

Het idee dat alleen kwetsbare senioren risico lopen door het coronavirus klopt niet. Van de pakweg 70 corona-patiënten die nu in Nederland op de intensive care liggen, is ongeveer de helft jonger dan 50 jaar, zegt Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care.

"Wij denken dat dat komt doordat de uitbraak vooral in Brabant zit, en dat dat te maken heeft met carnaval. Carnavalsvierders zijn over het algemeen toch wat jonger."

In het algemeen hebben senioren en mensen die al extra kwetsbaar zijn wel meer te vrezen van het coronavirus. "Oudere mensen worden sneller ziek. Als je andere ziektes hebt, loop je het meeste risico om op de intensive care terecht te komen: een slecht hart bijvoorbeeld, suikerziekte of hoge bloeddruk."

Personeel uit operatiekamers

Toch komen er ook gezonde, jongere patiënten op de IC terecht. Wat is bij hen het probleem? "Bij sommige mensen is er een soort overreactie van het lichaam op het virus, waardoor ze een ernstige longontsteking krijgen. Hoe dat precies komt begrijpen we niet, maar we zien het ook wel eens in het gewone griepseizoen."

Kan Nederland het aan, als het aantal patiënten op de intensive care de komende weken stijgt? Het aantal bedden kan uitgebreid worden tot 1500, schat Gommers in. Dat zou voldoende moeten zijn.

"De afgelopen jaren hadden we vooral last van een tekort aan personeel, en dus hadden we niet alle faciliteiten in gebruik. Dat geeft nu wat ruimte, maar dan hebben we wel personeel nodig. Wat je nu ziet is dat alle geplande operaties worden afgezegd, en dat personeel uit de operatiekamers vragen we om te helpen op de intensive care."

Zonder beademing geen kans

Een ander risico is een mogelijk tekort aan beademingsapparaten. "We zijn met allerlei mensen aan het kijken of we extra apparaten kunnen vinden, bij bedrijven en we krijgen er mogelijk 80 van het leger. Als we de fabrikanten bellen in de VS, Duitsland of Italië, dan merken we wel dat alle landen zulke apparaten willen kopen."