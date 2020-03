Grote brand in vluchtelingenkamp Moria op Lesbos

In het vluchtelingenkamp Moria op het eiland Lesbos is vanmiddag een grote brand uitgebroken, melden lokale media. Bij de brand is volgens de brandweer een meisje van zes of zeven jaar om het leven gekomen. Het is nog onduidelijk hoe het vuur is ontstaan.

De brand is inmiddels geblust. Het vuur ontstond in een van de wooncontainers in het officiële deel van het vluchtelingenkamp. Daar staan voornamelijk wooncontainers en er zijn instanties gevestigd, zoals de asieldienst.

Verschillende tenten en twee containers zijn in vlammen opgegaan. De brandweer had moeite om de plek te bereiken in het volle kamp. Het vuur werd aangewakkerd door de harde wind.

In kamp Moria is plaats voor 3000 mensen, maar er leven er nu bijna 20.000. De meesten van hen bivakkeren buiten het kamp onder slechte omstandigheden.