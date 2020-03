Honderden restaurants gaan gerechten bezorgen en afhalen mag weer

Meer restaurants gaan zich (voor het eerst) richten op het bezorgen van maaltijden. Bij Thuisbezorgd.nl hebben zich de afgelopen dagen honderden restaurants aangemeld. "Duidelijk meer dan normaal", zegt een woordvoerder. De restaurants betalen 13 procent commissie om gebruik te kunnen maken van het platform.

Toch is het bezorgen van gerechten niet voor alle horeca een oplossing. Want waar haal je snel bezorgers vandaan en hoe vertel je je gasten dat ze vanaf nu online moeten bestellen in plaats van bij een ober?

"Mijn omzet is de komende tijd gewoon 0 euro", zegt Robèr Willemsen, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland en eigenaar van drie eetgelegenheden in en om Rotterdam. "Lang niet alle restaurants zijn ingericht op het laten bezorgen van maaltijden, laat staan de café's."

"Ik heb tachtig mensen voor me werken. 38 van hen werken er fulltime", zegt hij. "Die moet ik doorbetalen en dat wil ik ook, maar je vraagt je wel af met welk geld?"

Veel vragen van ondernemers

Het zijn vragen die bij veel horeca-ondernemers leven, zo blijkt uit de honderden telefoontjes die vandaag zijn binnengekomen op de hulplijn die Koninklijke Horeca Nederland heeft geopend.

Veel vragen gaan over geld, maar Willemse merkt dat er ook veel onduidelijkheid is over de regels. Daar lijkt ook het kabinet zelf debet aan. In tegenstelling tot eerdere berichten van het ministerie van Volksgezondheid op Twitter maakte het kabinet vanmiddag bekend dat zowel het afhalen als het bezorgen van maaltijden is toegestaan.

Afhaalrestaurants die dicht waren kunnen dus weer open. Voor Willemsen, zonder afhaalloket, een schrale troost. "Alles wat ik niet kon invriezen heb ik vanochtend al naar een verzorgingstehuis gebracht, meer kan ik nu niet doen."