Honderden Nederlanders in Marokko willen terug: 'We krijgen geen informatie'

Transavia laat weten dat er vandaag drie speciale vluchten onderweg zijn van Marokko naar Nederland. Voor woensdag en donderdag staan zes vluchten gepland vanuit Al Hoceima, Marrakesh, Casablanca en Agadir. Ook morgen worden er wellicht extra vluchten ingepland.

Alle nieuwe vluchten zijn via de website te boeken. Volgens de luchtvaartmaatschappij kan er vanaf vrijdag niet meer worden gevlogen om mensen op te halen. "We gaan proberen om nog langer door te vliegen, maar het is nog niet zeker of we daar toestemming voor krijgen."

Chaos op het vliegveld

Caro Bakker en haar vriend Dylan Orij zijn ook gestrand in Marokko. "Het enige wat we horen van de luchtvaartmaatschappijen is dat we de website in de gaten moeten houden, maar daar staat niks." Volgens hen is er veel onduidelijkheid over de situatie onder Nederlanders.

"We hoorden via via dat er mogelijk op het vliegveld een wachtlijst wordt bijgehouden, maar het is daar heel druk en chaotisch." De twee blijven daarom liever in hun hotel totdat er meer duidelijk wordt.

Hoewel er in Marokko minder besmettingen zijn dan in Nederland wil het stel zo snel mogelijk naar huis. "Als je het virus oploopt zit je liever in Nederland want de zorg is daar veel beter." Bovendien heeft de Marokkaanse overheid besloten vanaf vanavond alle restaurants en horecagelegenheden te sluiten.