Acht nieuwe coronadoden, 162 mensen opgenomen in ziekenhuis

Er zijn sinds gisteren acht Nederlanders overleden aan de gevolgen van het coronavirus. In totaal staat het dodental nu op twintig, meldt het RIVM.

De acht nieuwe overleden patiënten hadden een leeftijd van 59 tot 94 jaar. De meesten zijn ouder dan 70 jaar en hadden al gezondheidsproblemen.

In totaal zijn 162 patiënten opgenomen (geweest) in een ziekenhuis. Hoeveel er van deze groep uit het ziekenhuis zijn ontslagen, is niet bekendgemaakt.

"6000 besmettingen"

Sinds gisteren zijn er 176 nieuwe mensen positief getest op het coronavirus. Dat brengt het totaal op 1135 patiënten.

Dit cijfer geeft geen beeld van het totaal aantal besmettingen in Nederland. Sinds 12 maart worden mensen met milde klachten namelijk niet meer getest, omdat er een landelijke maatregel is om thuis te blijven bij de eerste klachten.

De GGD gaat ervan uit dat in Nederland 6000 mensen het coronavirus hebben of hebben gehad, zei Sjaak de Gouw, directeur van GGD Hollands Midden, in NOS Met het Oog op Morgen.

"Dit virus kent ongeveer dezelfde verdeling als de griep, dus als er 959 mensen in het bovenste stuk van die piramide zitten, dan betekent het dat de piramide zo'n 6000 mensen is", zei De Gouw gisteravond.